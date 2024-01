NewTuscia – VITERBO – Vigili del fuoco in via del Pilastro nella giornata di ieri per liberare una ruspa che, mentre procedeva ai lavori di asfaltatura e realizzazione di un tratto della pista ciclabile, sarebbe parzialmente finita in una voragine. Sembrerebbe che la strada abbia ceduto a causa del peso del nezzo.

Grazie all’utilizzo di una gru, i pompieri, sono riusciti a rimuovere la ruspa; sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale.