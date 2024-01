NewTuscia – CARINARO (CASERTA) – Grazie alla sinergia tra gli imprenditori locali, esperti immobiliari e i professionisti della logistica, il territorio di Carinaro sta crescendo come nuovo e innovativo polo commerciale. L’apertura del punto vendita di Tigotà, dopo quella del centro Eurospin, diviene un modello di crescita occupazionale per il territorio casertano e campano. L’apertura è prevista per la fine di quest’anno con l’assunzione di nuovo personale, consulenti di bellezza e addetti specializzati alle vendite, allo stoccaggio e alla logistica. L’azienda è in forte espansione e ha mantenuto nell’ultimo quinquennio una media di 50 nuove aperture all’anno. Nello store di Giugliano sono state assunte nove persone, di cui quattro donne con un’età media di 35 anni. Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552, compresa l’Ad Stefania Casonato. La società Direzione Impresa Srl, che lavora a progetti di intermediazione immobiliare, si sta occupando del supporto all’espansione del marchio Tigotà al sud Italia e quello di Carinaro sarà il secondo punto vendita realizzato in Campania.

Protagonisti della ripresa industriale del territorio sono il Gruppo Gottardo Spa che si è avvalso della consulenza immobiliare di Direzione Impresa Srl, coordinata dal noto professionista casertano Domenico Communara, agente immobiliare con 30 anni di esperienza. La società Direzione Impresa Srl, in sinergia con la società Aedifica srl, capitanata dall’imprenditore Sossio Giordano, è riuscita a dare il giusto valore logistico e immobiliare al gruppo Gattopardo Spa, proprietaria del brand Tigotà.

L’agente Domenico Communara, attivo nel settore immobiliare dal 1994, sta puntando al rilancio logistico e infrastrutturale dell’agro-aversano, senza sottovalutare l’importanza della formazione, dell’informazione e delle sinergie virtuose tra imprenditori per la crescita sostenibile del territorio. Il professionista Communara sta rilanciando anche l’informazione con il magazine dedicato alle imprese e agli imprenditori “Direzione Impresa Magazine“, diretto dal giovane giornalista maddalonese Domenico Letizia. Il magazine punta alla mobilitazione concreta e intellettuale degli imprenditori locali e nazionali, attirando l’attenzione sulle opportunità di investimento e di crescita commerciale dell’agro-aversano e della Campania. “L’apertura del Punto Vendita Tigotà a Carinaro, dopo la recente apertura del punto Eurospin, in Via Salvatore, grazie alle attività dell’agente Domenico Communara, rappresenta una vera svolta commerciale e logistica per il territorio aversano“, hanno dichiarato dal team di direzione di “Direzione Impresa Magazine“. L’apertura del punto vendita di Tigotà, con i suoi 600 mq, conferma l’importanza per il territorio del lavoro delle imprese, di Aedifica srl e di Communara, dalla scelta della location alla costruzione dell’infrastruttura logistica e commerciale. Communara e Direzione Imprese Srl lanciano anche un appello alla creazione di nuove sinergie, cooperazione, opportunità e acquisizione di nuovi progetti scrivendo all’indirizzo email: postmaster@direzioneimpresasrl.it