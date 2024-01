NewTuscia – VITERBO – Sabato prossimo alle 9,30 si terrà l’incontro organizzato dal neo Servizio diocesano di Formazione socio-politica con la collaborazione, tra gli altri, del Tavolo per la pace (che ha proposto la partecipazione tra i relatori di Antonella Litta).

L’incontro parte dalla rilettura della Pacem in Terris (che nel 2023 ha compiuto 60 anni), nel contesto attuale di “guerra mondiale combattuta a pezzi”.

I relatori: Simona Segolini Ruta (docente di teologa all’Istituto teologico di Assisi), Marco Tarquinio (ex direttore e ora redattore di Avvenire), Mao Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento), Maria Bencivenni (MPPU Movim. Politico per l’Unità e Mov. Focolari), Antonella Litta (Medici per l’Ambiente, presidente del comitato per la pace di Nepi), Orazio Francesco Piazza (vescovo di Viterbo).

Dopo gli ultimi avvenimenti, l’incontro è anche un’occasione per far sentire la nostra voce.