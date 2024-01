NewTuscia – VITERBO – Durante il periodo appena terminato delle festività natalizie particolarmente intensa è stata l’attività della Polizia di Stato nella vigilanza delle principali arterie stradali della provincia di Viterbo in concomitanza con i maggiori flussi di traffico verificatisi. In particolare, durante gli ordinari servizi di controllo garantiti da personale della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, gli operatori sono intervenuti per il rilievo di diversi incidenti stradali con feriti, alcuni dei quali provocati da conducenti poi risultati in stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico sono stati 6 i sinistri rilevati dai poliziotti con 3 persone denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. Uno dei tre soggetti di nazionalità romena è risultato, all’esito degli esami del sangue, in possesso di un tasso alcolemico altissimo mentre era alla guida della propria autovettura, pari a ben 2,71 grammi per litro.

Nel resoconto complessivo delle attività sono state contestate infrazioni al Codice della Strada per un totale di oltre 3.000 euro di sanzioni con 6 patenti di guida ritirate e 2 veicoli sequestrati ai fini della successiva confisca.