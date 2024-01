NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Nel pomeriggio del 5 gennaio Carabinieri della Compagnia di Viterbo sono stati impegnati in servizio antidroga nei pressi di aree boschive dei monti Cimini.

Una pattuglia della Stazione di Soriano ha tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne viterbese, che fermato mentre percorreva in auto la S.P. Colonnetta, ha cercato di disfarsi di due involucri di cellophane contenenti nell’insieme circa 6 grammi di cocaina, subito posti sotto sequestro.

Le attività dei Carabinieri di via Parisi stanno così proiettandosi fuori dal centro abitato sorianese, contrastando un fenomeno, quello dello smercio di sostanze illecite a ridosso dei boschi, noto in diverse zone d’Italia.