NewTuscia – GUIDONIA MONTECELIO – Il nuovo anno inizia con due importanti novità per le biblioteche di Guidonia Montecelio. Oltre ai nuovi orari di apertura, con il prolungamento per la sede di via Maurizio Moris, è stata accolta la richiesta di adesione al Polo bibliotecario della Regione Lazio RL1.

L’adesione al Polo bibliotecario consente l’accesso al catalogo unico informatizzato per lo scambio interbibliotecario dei libri e migliora gli standard qualitativi dell’offerta bibliotecaria. Si tratta di un servizio molto utile per gli utenti, a lungo richiesto specialmente dagli studenti, che potranno usufruire di un vasto elenco di volumi presenti in altre biblioteche del Lazio. Al momento l’accesso al Polo bibliotecario è disponibile presso la sede di via Moris, ma presto sarà esteso anche alle altre biblioteche della Città.

Dopo la presa in consegna delle biblioteche da parte del nuovo gestore Le Macchine Celibi, prima di Natale, è già iniziata la programmazione di attività e manifestazioni con due eventi natalizi a Setteville e Villalba. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi appuntamenti.

“Il lavoro svolto sulle biblioteche nei mesi scorsi sta dando i risultati sperati – spiega il sindaco Mauro Lombardo – con maggiori servizi per i nostri cittadini e per i nostri studenti. Ho apprezzato l’entusiasmo dei nuovi gestori e la loro voglia di creare sinergie per sostenere il ruolo importantissimo della lettura. Le nostre biblioteche, presto anche quella di Montecelio, saranno luoghi attrattivi e potranno essere vissuti in modo costante e continuativo”.

“Il regolamento e la carta dei servizi che sono stati approvati questa estate – aggiunge l’assessore alla Cultura Michela Pauselli – sono stati necessari per l’adesione al polo RL1. Ora i nostri studenti potranno usufruire dello scambio interbibliotecario. I prossimi obiettivi che stiamo per raggiungere sono la riapertura della biblioteca di Montecelio e l’estensione a tutte le sedi dello scambio interbibliotecario. Ringrazio i nuovi gestori, Le Macchine Celibi, ma soprattutto tutte le associazioni che prima di questa assegnazione ci hanno permesso di tenere aperte le nostre biblioteche”.

I nuovi orari delle biblioteche di Guidonia Montecelio:

Guidonia, via Moris 7:

lunedì, mercoledì, venerdì 9-13, 14-18.30;

martedì, giovedì 9-13, 15-17.30;

sabato 9-13.

Setteville, via Carlo Todini 89/91:

martedì 10-13, 14-18;

mercoledì, giovedì 14-18;

sabato 10-13.

Villalba, piazza Martiri delle Foibe:

martedì 14.30-18.30;

mercoledì 15-18.30;

giovedì 14.30-18.30;

venerdì 15-18.30.

Città di Guidonia Montecelio