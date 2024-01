NewTuscia – MONTEFIASCONE – Batte forte il “cuore epifanico” di Montefiascone prendendosi beffe del maltempo che ha cancellato tutti gli eventi.

Tramite un aiutante di eccezione e collaboratore Aido il Gruppo comunale “Ornella Cacalloro” ha fatto pervenire al reparto Pediatrico dell’Ospedale di Belcolle le calzette appositamente preparate in collaborazione con il Supermercato Tigre – Le Mosse.

“Per il sesto anno consecutivo organizziamo questo evento”, ha sottolineato la responsabile Monia Paolini, “ed in questa occasione abbiamo deciso di donare un sorriso a tutti i bimbi che sono costretti a trascorrere l’Epifania in Ospedale. Grazie all’infermiere Alessio L. tanto per averle consegnate quanto per aver regalato un risveglio di stupore a tutti i bimbi”.