Per l‘Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile occorre subito dotare il Piano di finanziamenti adeguati e di piena esecutivita‘

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha approvato, con decreto n.434 del 21 dicembre, il tanto atteso Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc). L’annuncio dell’approvazione è stato dato il 2 gennaio scorso.

Si tratta di una strategia concepita per rendere il nostro Paese resiliente alla crisi climatica. Il documento approvato funge inoltre da guida per pianificare al meglio le politiche di adattamento sul piano nazionale e locale, nel breve e nel lungo periodo.

“Dopo anni di attesa, il nostro Paese ha finalmente un Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, uno strumento fondamentale per integrare a livello nazionale e locale le politiche di contrasto agli impatti della crisi climatica”, ha dichiarato il direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini.

“Per dare immediata e piena attuazione al Piano occorre che il Governo crei in tempi brevissimi la struttura di governance prevista dallo stesso Piano, così da trasformare gli obiettivi stabiliti in azioni concrete. Inoltre, va ricordato che il Pnacc non beneficia di specifiche risorse finanziarie: per questo, bisogna urgentemente valutare se e come gli investimenti previsti dal Pnrr o quelli finanziati da altri strumenti, come i fondi europei e nazionali per la coesione, possano contribuire alla realizzazione del Piano.

Tali analisi vanno condotte entro marzo prossimo, così da poter valutare in occasione della preparazione del Documento di Economia e Finanza 2025 eventuali correzioni da riversare poi nella Legge di bilancio per il 2025.

Le politiche di contrasto e di adattamento alla crisi climatica devono essere considerate prioritarie dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni, per scongiurare disastri come quelli degli ultimi anni e rendere le nostre infrastrutture resilienti”, ha concluso Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS.

Come specificato da Ivan Manzo in una nota illustrativa apparsa sul sito dell‘Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile: La struttura del Pnacc Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, è suddivisa in diverse sezioni, tra cui il quadro giuridico di riferimento, il quadro climatico nazionale, gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e le vulnerabilità settoriali.

In aggiunta al documento sono stati inseriti quattro allegati di riferimento che approfondiscono specifici aspetti del Piano.

Questi includono due documenti per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento analitico che riassume il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e un documento focalizzato sulle azioni di adattamento.