La compagnia Fantateatro-Alto Music Srl porta in scena il celebre romanzo di L. Frank Baum in una versione originale e interattiva

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Domenica 14 gennaio alle ore 18.00, il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospiterà lo spettacolo “Il Mago di Oz”, un musical per tutta la famiglia basato sul celebre romanzo di L. Frank Baum. La compagnia Fantateatro-Alto Music Srl proporrà una versione originale e interattiva della storia di Dorothy e dei suoi amici, che dovranno affrontare le insidie della Strega dell’Ovest e raggiungere il grande e potente Mago di Oz. Lo spettacolo fa parte della rassegna “A Teatro con mamma e papà”, organizzata dal Comune di Montalto di Castro in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro e Musica”.

Trama

Dorothy è una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno un violentissimo tornado solleva la casa da terra e la spinge in aria. Dorothy e Toto vengono così trasportati in volo fino al fantastico paese di Oz.

Qui nasce subito nella ragazza il desiderio di ritornare a casa nel Kansas e l’unico modo sembra raggiungere la Città di Smeraldo dove potrà chiedere consiglio al grande e potente Mago di Oz. Fortunatamente lungo il cammino Dorothy incontra tre simpatici compagni di viaggio: uno spaventapasseri senza cervello, un boscaiolo di latta senza cuore e un leone senza coraggio. La strana compagnia ostacolata dalla perfida strega dell’Ovest dovrà superare tantissime avventure prima di arrivare a destinazione e realizzare i propri sogni.

Lo spettacolo, di una durata di circa un’ora e mezza, affronta con delicatezza e poesia il tema dell’amicizia. Attraverso l’aiuto reciproco, infatti, i quattro protagonisti arriveranno ad avere una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e a sviluppare la fiducia in sé stessi.

L’allestimento prevede un singolare connubio tra cartoni animati proiettati su maxischermo e attori in carne e ossa. A tutto ciò si aggiunge un’elevata interattività tra i personaggi in scena e il pubblico, che sarà coinvolto in prima persona nelle vicende di Dorothy e dei suoi amici.

Biglietto unico 5€

Info e biglietti 0766 870115