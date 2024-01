NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Francesco Prudenzi Signore di Sant’Antonio Abate per l’edizione 2024 ha presentato durante il week-end epifanico i principali appuntamenti aquesiani a celebrazione del Santo egiziano.

Mercoledì 10 alle ore 17.30 incontro presso la Biblioteca Comunale dal titolo “S.Antonio: il deserto e le origini del Monachesimo” a cura del Parroco Don Enrico Castauro. Venerdì 12 alle ore 17.30 in Biblioteca comunale incontro dal titolo “Il cinghiale, S.Antonio e non solo” con il Professor Fiore Serrani. Lunedì 15 Gennaio alle ore 17.30 in Biblioteca comunale presentazione del volume su S.Antonio Abate a cura della Professoressa Gabriella Barboni. Martedì 16 Gennaio alle ore 18.00 Santa Messa vespertina nella Chiesa di S.Agostino a cui seguirà Processione con la Statua del Santo.

Mercoledì 17 gennaio alle ore 21.00 a conclusione della festa presso il Teatro Boni concerto per soli coro e ensemble strumentale Direttore Maestro Alexey Nikonov (Antonio Vivaldi Magnificato RV610, Gloria RV589.