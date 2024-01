NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Abbiamo partecipato con molto piacere al trasporto della Calza della befana più lunga del mondo non solo come amministratrici, ma, soprattutto, in qualità di Befane.

La manifestazione alla sua XXII° edizione, andava rispettata.

Siamo state contente di aver distribuito anche caramelle a grandi e piccini che ci aspettavano durante il percorso regalando così un sorriso.

Ringraziamo tutti coloro che ogni anno organizzano con impegno e dedizione questo evento che anima le vie della nostra Città.

Le consigliere del PD

Alessandra Troncarelli

Lina delle Monache

Francesca Sanna

Consigliere nazionale FAND

Presidente FederDiabete Lazio-CLADIAB

Presidente FAND RIETI