NewTuscia – BRACCIANO – Sabato 20 Gennaio 2024, dalle ore 10:30, si inaugura la rassegna Colazione d’Autore presso il Cafè del Corso a Bracciano. Questo evento, organizzato dall’Ag. Letteraria Il Blog di Sabrina del Gruppo Editoriale Di Leandro & Partners, offre un’esperienza unica per avvicinarsi alla letteratura emergente in un’atmosfera conviviale e rilassante.

Gli incontri, pianificati in un ambiente accogliente, sono pensati per stimolare la conversazione e la riflessione su temi di rilevanza sociale. Un’occasione per ascoltare e condividere, scoprendo le storie personali degli autori, e come queste si intrecciano con le sfide quotidiane della vita.

Il debutto vede protagonista il libro Cuori di pezza di Sara Tomai, Psicologa, che in questa opera esplora le complesse realtà dell’alzheimer e delle demenze, offrendo spunti profondi su come questi temi impattino la vita di milioni di persone e di nuclei familiari.

“Dietro ogni storia”, ci confermano dall’Agenzia, “ci sono le vite nel loro intimo, e come in ogni famiglia, esistono felicità incontenibili, l’amore quello con la A maiuscola, esistono avvenimenti negativi, ci sono momenti di gioia per una nascita, ma anche purtroppo malattie ed eventi traumatici, perché la vita, in fondo è anche questo. Ed è così per tutti, ciascuno con la propria parte di esperienza può essere di aiuto parlandone, sperimentando quella condivisione, che può essere salvifica a volte, anche solo ascoltando l’altro…”.

In dialogo con l’autrice, la Dott.ssa Filomena Santomauro, curatrice della Rassegna, si susseguiranno poi interventi di professionisti, arricchendo il dibattito con prospettive multidisciplinari: parleremo di trust e tutela beni di famiglia con il Dott. Fabrizio Felicetti – Commercialista dello Studio AFC, di burocrazia per l’amministrazione di sostegno, con l’Avv. Antonio De Nisco – dello Studio Legale De Nisco, di silver age nel 2024, con la Giornalista Monica Di Leandro – Direttore di Pianeta Salute 2.0. E, appositamente per questa occasione, l’Avv. De Nisco e il Dott. Felicetti, effettueranno consulenze gratuite per dare le giuste informazioni per gli aspetti legali e fiscali, a chi ha una persona anziana in famiglia, e agli amministratori di sostegno.

Un appello è rivolto a famiglie, caregiver, associazioni e chiunque sia interessato a un approfondimento culturale dinamico e coinvolgente. La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso libero.

E per rendere l’esperienza ancora più speciale, l’autrice – Sara Tomai – sarà disponibile per firmare personalmente le copie del suo libro Cuori di pezza. Un’occasione imperdibile per portare a casa un ricordo tangibile di questa giornata di cultura e condivisione.

Venite a scoprire, ascoltare e, perché no, a farvi ispirare, anche condividendo la vostra esperienza!

Bar Cafè del Corso

Via Principe di Napoli 19/21 Bracciano – ROMA