NewTuscia – NETTUNO – Oggi, lunedì 8 gennaio, ha preso il via la fase residenziale del 225° corso di formazione per allievi agenti, presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno.

I 176 frequentatori, provenienti da tutta Italia, sono stati accolti dal Direttore dell’Istituto, il dottor Vincenzo Avallone, che, nonostante l’elevato numero di corsisti presenti presso la struttura e le prove in atto per il giuramento degli Allievi Vice Ispettori Tecnici del 6° corso previsto per il prossimo 11 gennaio, non ha fatto mancare la sua presenza per l’importante appuntamento.

“L’accoglienza dei nuovi allievi è un momento fondamentale per il loro percorso formativo – ha dichiarato il dottor Avallone -. È importante che si sentano accolti e supportati in questa nuova avventura che stanno per intraprendere”.

Elena Pota, segretario locale del SAP, ha espresso il suo apprezzamento per l’accoglienza ricevuta dai nuovi allievi: “La capacità del personale in questo frangente fa la netta differenza tra una accoglienza e una buona accoglienza. Per chi viene dalla vita civile questo giorno rimarrà sicuramente indelebile nella memoria dei nuovi arrivati. Presumo che ne porteranno un ottimo ricordo”.

I nuovi allievi agenti, dopo aver ricevuto le divise e le dotazioni di servizio, hanno iniziato il loro percorso formativo, che prevede lezioni teoriche e pratiche in materia di diritto, polizia giudiziaria, ordine pubblico, tecniche investigative e soccorso pubblico.

