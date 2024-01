Arianna Cigni

Passati ormai Natale e Capodanno ieri è stata la volta dell'ultima festa da vivere, l'Epifania, per la gioia di tutti i bambini.



Gli eventi a Roma in questa giornata sono stati davvero tanti ma, sicuramente, quello più importante è arrivato ormai alla 37° edizione ed è stato “Viva la Befana”.

Il corteo storico religioso-folcloristico, formato da migliaia di rievocatori storici, sbandieratori, cavalli, cammelli, bande musicali, majorette e presepi viventi, provenienti da tutta Italia e Europa, è partito alle 10 da via della Conciliazione fino ad arrivare a San Pietro al cospetto del Papa. Qu i i Re magi, dopo l’Angelus, hanno portato i doni tradizionali( Oro,incenso e mirra).

“Viva la Befana” è considerato uno dei più grandi eventi di Roma Capitale, ideato e organizzato da Europae Fami.li.a. (Famiglie libere associate d’Europa). Lo scopo principale di questa manifestazione è quello di festeggiare l’Epifania valorizzando gli aspetti religiosi e folcloristici per far conoscere al grande pubblico la storia, la cultura e le tradizioni dei territori italiani.

Ovviamente per la felicità di tutti e, in particolare, dei bambini, non è mancata la befana, rappresentata dalla figura di una dolce nonnina a bordo di una lussuosa Excalibur che animerà il corteo.

La partecipazione è stata gratuita e aperta a tutti.