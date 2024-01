NewTuscia – VITERBO – Mi scrive l’amico Antonio Bartolomei, che ha in corso un presidio uguale al mio sulla Strada Cassia Sud, informandomi che sul posto si è recato il comandante della Polizia Stradale di Viterbo, per esaminare attentamente il problema e studiare le possibili soluzioni. E’ stato semplice per me fare un confronto. Io con circa 140 giorni di presidio ho visto solo l’interessamento di un consigliere della maggioranza che ancora non so se è venuto di sua spontanea volontà, o mandato da qualcuno (tipo assessore o sindaca), che mi ha detto una sola cosa certa: “Lei ha ragione!”. Per il resto tutto tace.

Devo chiarire che dal comando della Polizia Stradale di Viterbo mi hanno detto con chiarezza che essendo quella rotonda all’interno della viabilità cittadina, loro non possono intervenire e che l’unica persona che può intervenire è il comandante della Polizia Urbana. E qui, dico io, cadde l’asino! Eh sì, perché il comandante della Polizia Urbana “dipende” dall’assessore Stefano Floris e l’assessore “dipende” dalla sindaca Chiara Frontini. Ecco spiegato il perché il comandante Mauro Vinciotti non si è mai fatto vedere e “sembra” ignorare il problema. Un’altra persona che “sembra” ignorare il problema è l’assessore Stefano Floris, che ho conosciuto prima che si accomodasse su quella poltrona di assessore e mi era sembrata una brava persona.

Sulla sindaca devo dire che a mio parere è supportata male, molto male. Infatti, in giunta siedono le persone che hanno preso più preferenze, ma ciò non significa essere assessori bravi e fattivi. E’ questo purtroppo un vulnus delle democrazie che ci hanno dato veri incompetenti in posizioni dove potevano solo fare danni. E di danni ne sono stati fatti tanti. Ecco spiegato come mai, dopo circa nove mesi, l’assessore alla viabilità Emanuele Aronne, prende la decisione di nominare un gruppo di studio per risolvere il problema della Rotonda Furbetta. Il “gruppo” studierà il problema (tre o quattro mesi come minimo) e proporrà una soluzione. L’assessore esaminerà la soluzione (due o tre mesi) e se la ritiene idonea la proporrà al Consiglio. Il Consiglio (ancora due o tre mesi) la approverà.

L’assessore ai Lavori Pubblici programmerà i lavori e in poco tempo (due o tre mesi) li avvierà che (in meno di due o tre mesi) saranno eseguiti. Morale della favola: tra 15 mesi circa il problema FORSE sarà risolto. E la soluzione forse sarà quella di fare due sensi unici: Cassia Nord in ingresso a Viterbo e Via Garbini in uscita da Viterbo. Se è così, come mi è stato riferito in via strettamente riservata, che senso ha di allungare così tanto questo traffico caotico? A chi interessa distribuire penitenze ai cittadini ancora per un anno? Chi ha interessi diretti in questa anomalia della Rotonda Furbetta. Si attendono risposte che già lo sappiamo non arriveranno mai.

Giovanni Faperdue