NewTuscia – ROMA – Terzo risultato utile consecutivo per il Trastevere, ma il pareggio contro la Flaminia nella prima giornata di ritorno del girone G, lascia l’amaro in bocca agli amaranto per le tante occasioni non capitalizzate.

Venturi conferma il 4-3-3 a trazione offensiva, con Ricci, Crescenzo e Galofaro a centrocampo e il tridente Mastropietro, Alonzi e Tortolano. Tra i civitonici in campo gli ex Bertoldi e Lorusso. La prima chance al 10′ con Ricci che lancia lungo per Tortolano, che calcia addosso al portiere. Un minuto dopo Bertoldi calcia dal limite senza trovare lo specchio. Al 13′ Crescenzo calcia da fuori, Chicarella respinge in corner e, sul successivo tiro dalla bandierina, Mastropietro colpisce la traversa di testa. Al quarto d’ora lancio di Marchi, sponda di Lorusso e tiro fuori di Montecolle appena dentro l’area. Al 22′ il vantaggio trasteverino: azione di Ferramisco sulla destra, la palla arriva a Crescenzo che calcia su un difensore, ritrova il pallone e fa gol al limite dell’area piccola. Tra il 32′ e il 34′ si riaffacciano avanti i civitonici, con Celentano che prima calcia a lato sul cross da destra di Igini e poi si fa chiudere in uscita bassa da Semprini sull’imbeccata di Bertoldi. Al 42′ il pari ospite, con Benedetti che corregge di testa una punizione tagliata di Lorusso dal lato corto sinistro dell’area. Nella ripresa il predominio territoriale del Trastevere è netto, la Flaminia fatica ad uscire dal guscio e al 57′ deve ringraziare Chicarella, che compie un autentico miracolo sulla conclusione a botta sicura di Ricci. Nel finale entra anche il neoacquisto Di Domenicantonio, che all’80’ serve a Mastropietro la palla del possibile 2-1 ma Boccaccini interviene in anticipo. Finisce 1-1, il Trastevere affronterà l’Ostiamare in trasferta nel prossimo turno.

TRASTEVERE-FLAMINIA 1-1

MARCATORI: 22’pt Crescenzo (T), 42’pt Benedetti (F)

TRASTEVERE: Semprini, Ferramisco, Fragnelli, Galofaro, Santovito, Giordani, Mastropietro, Crescenzo, Alonzi (28’st Di Domenicantonio), Tortolano, Ricci (42’st Traditi). A disp. Lazzarini, Rosati, Crovello, Berardi, Cesari, Baldari, Calderoni. All. Venturi

FLAMINIA: Chicarella, Igini, Bradarskyi, Mattia, Benedetti, Boccaccini, Bertoldi (16’st Tirelli), Marchi, Celentano (29’st De Cenco), Lorusso, Montecolle (16’st Muti). A disp. Vilardi, Bonifazi, Tufano, Paun, Ancillai. All. Nofri Onofri

ARBITRO: Maresca di Napoli

ASSISTENTI: Monaco di Chieti – Mongelli di Chieti

NOTE – Ammoniti: Marchi, Ricci, Ferramisco, Bradarskyi. Angoli: 7-2. Recupero: 3’st