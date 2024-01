NewTuscia – ROMA – Il Lazio è il “grande deluso” della Lotteria Italia 2023: dopo cinque anni, infatti, nella Regione non sono stati vinti premi di prima categoria. L’ultima volta, riporta Agipronews, capitò nell’edizione 2018: da lì in poi a Roma e provincia sono state centrate vincite di prima categoria per un totale di 15 milioni di euro, con l’exploit del primo premio da 5 milioni arrivatonell’edizione 2021, a cui si aggiungono, per quanto riguarda il quadro complessivo del Lazio, gli ulteriori 2 milioni di euro vinti a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, sempre nell’edizione 2021. Tutto questo nonostante l’elevato numero di biglietti venduti: a Roma, infatti, sono stati staccati quasi un milione di tagliandi, oltre il doppio rispetto a Milano. Il Lazio, comunque, rimane la regione dove sono stati vinti più primi premi dal 2000 ad oggi, in ben otto occasioni. Ad ogni modo, Roma si “consola” con due premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno.

AB/Agipro

Lotteria Italia 2023: attenzione alla “data di scadenza”, 180 giorni per reclamare i premi

ROMA – Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2023. I vincitori, riporta Agipronews, hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.