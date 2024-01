Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Il tempo freddo e la leggera pioggia non hanno fermato il plotone di befane che, come ogni anno, hanno dato vita alla sfilata da record della ca lza della befana più lunga del mondo, ben 52 metri, trasportata come da tradizione dalle Fiat 500 ed accompagnata da oltre 100 vecchine che, poi, alle volte tanto vecchie non erano.

In prima fila, ovviamente, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, vestita ad hoc. La prima cittadina, con seguito, è andata a prendere la guida del corteo di 500 storiche con sopra la calza e delle befane ai lati, dando il via al corteo che, piano piano ha percorso da San Sito via Garibaldi, piazza del Comun, via Ascenzi, quindi piazza dei Caduti (dove ieri sera c’era stato invece l’arrivo della Befana con tantissima gente), via Cairoli, piazza San Faustino, via Signorelli, viale Bruno Buozzi. L’arrivo, come da programma, è stato davanti la chiesa del Sacro Cuore del quartiere Pilastro. Nella parrocchia locale i bambini hanno potuto avere le calze, stavolta formato normale, della befana con tanti dolciumi.

All’evento hanno partecipato la Banda Città di Viterbo, le majorettes di Grotte Santo Stefano ed il gruppo musici e sbandieratori del Pilastro.

Tante le donne del consigli comunale e della giunta che hanno partecipato e tantissima la gente malgrado il maltempo. Protagonisti assoluti, ovviamente, i bambini che hanno vissuto una due giorni tutta dedicata alla befana, prima a piazza dei Caduti ed ora con le immancabili calze di cui la più grande, quella trasportata per tutta Viterbo, è ormai un simbolo imprescindibile della tradizione viterbese.















