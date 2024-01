NewTuscia – ROMA – “Esilarante”, “brioso”, “inaspettato”: questi i commenti entusiasti del divertito pubblico al termine dello spettacolo Ti amo, sei perfetto, ora cambia! in scena al teatro Lo Spazio di Roma, a un passo dai giardini di via Sannio, illuminati dalla luce incorporea della basilica lateranense. Abbiamo intervistato Gabriele Ripa, maestro tarquiniese, a cui la giovane e brava regista Alessia Tona ha affidato l’esecuzione delle musiche di Jimmy Roberts.

– Gabriele, ti conosciamo come musicista ma stasera, hai vestito anche i panni dell’attore!

– Sì, una breve performance mimica per estendere al pianista in scena un po’ del clima che pervade l’intero spettacolo: esplorare l’amore in tanti quadretti, indagando gli sfaccetati problemi di coppia, naturalmente in chiave comica, per far ridere specchiandosi in ciò che inevitabilmente tutti viviamo. I Love You, You’re Perfect, Now Change è una commedia musicale, un musical di Off-Broadway del 1996, nel quale Joe DiPietro prevede testi per quattro attori: noi abbiamo utilizzato l’ottima traduzione di Roberto Recchia, ma ci siamo presi delle licenze rispetto all’originale, inserendo un quinto attore e rinnovando la figura del pianista, ma siamo intervenuti anche nelle scene, con tagli e aggiunte, e negli intermezzi musicali; l’arte può rinnovarsi, per non offrire una soluzione definitiva, e l’interpretazione è lecita e stimolante, almeno in alcuni contesti.

Nella tua carriera da pianista, hai percorso strade diverse: classica, jazz, rock, pop; è la prima volta con un musical?

Da anni collaboro con questa compagnia: abbiamo portato questo testo in parecchi teatri romani e ora, finalmente, a Lo Spazio, una cornice che costituisce un punto di riferimento indiscusso per il panorama Off Theater.

Quale è stata l’accoglienza del pubblico?

-Molto buona! Dal 4 al 7 gennaio abbiamo visto un inaspettato incremento di presenze. Merito degli attori, Mirko Basile, Irene Egidi, Silvia Santoro, Gianluca Savino e la stessa Alessia Tona, regista e attrice: un gruppo di talentuosi che hanno della stoffa, e che sicuramente sentiremo nominare.

-Grazie Gabriele, e speriamo prossimamente di vedere Ti amo, sei perfetto, ora cambi anche all’Unione, al Lea Padovani e al Rossella Falk!