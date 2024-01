NewTuscia – NEPI – Più di 10mila ascolti in meno di una settimana: il 2024 di ‘Farnese’, il cantautore nepesino con un nome d’arte che è un richiamo alla sua terra d’origine, è iniziato con il botto. Il primo singolo dell’artista, ‘Nina’, è stato infatti pubblicato in esclusiva sulla sua pagina Instagram e sta registrando numeri importanti per un pezzo d’esordio.

L’artista venticinquenne negli ultimi anni ha avuto ottime esperienze live sia nella Tuscia che a Roma, esibendosi su palchi già calcati da cantautori di primo livello come quelli dell’FDB Festival o del Balena Festival, con quest’ultima esperienza che lo ha portato ai Giardini Luzzati di Genova. Nel recente passato anche un’ottima esperienza alle selezioni di X-Factor, con il suo volto comparso in una puntata del talent. Adesso il primo singolo, colonna sonora di un video diretto da Stefano Tarantino, per cominciare al meglio un 2024 che potrebbe rivelare altre sorprese.