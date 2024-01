NewTuscia – ROMA – Una partita incredibile che, alla fine, regala tre punti preziosissimi alla Favl Cimini Viterbo. I viterbesi partono bene e sembrano subito carichi. All’11° il primo sussulto: è rigore per gli ospiti con Cissé che non se lo fa dire due volte e trafigge il portiere della Luiss Tolomeo. Il gol galvanizza i viterbesi che continuano a giocare un buon calcio, spesso con folate offensive pericolose che si concretizzano al 37° con il gol di Ottaviani e al 43° il terzo gol di Capuano. E’ un monologo dei giocatori della Tuscia interrotto al tempo scaduto del primo tempo per l’autogol di Nesta al 47°.

La partita sembra entrata nella direzione giusta per la Favl Cimini Viterbo ma il secondo tempo regala emozioni pirotecniche.

E’ ancora la Favl Cimini ad essere padrona del campo con vari tentativi in contropiede fino al quarto gol che arriva al 69° ancora con Capuano. Sembra tutto finito ed invece 20 minuti di sonno della Favl Cimini permettono alla Luiss Roma di riprendere a ragionare e di fare tre gol in 10 minuti. Prima è De Vincenzi ad accorciare le distanze su calcio di rigore, quindi, tra l’84° e l’88°, c’è l’uno-due dei romani con i gol di Guidetti e Rubolino che portano lo score sul 4-4. Sembra di rivivere la gesta di Italia-Germania 4-3 del 1970. E, come allora, c’è lo spunto vincente che decide il match. E’ la Luiss a sfiorare il gol del 5-4 ma, sull’ultimo ribaltamento di fronte, Cissé è lesto a mettere nel sacco per la clamorosa vittoria viterbese dopo avere avuto il recupero dei padroni di casa.

Prossima settimana la Favl Cimini se la vedrà in casa con l’Astrea.

TABELLINO

As Luiss Calcio: Tolomeo; Alberti (37ºst Calidori), Le Rose, Bacci (1ºst D’Angolo), Neccia (20ºst Rubolino), Franchi, De Vincenzi, Sarrocco, Renzetti (35ºst Guidetti), Meneschincheri, Diakitè

A disposizione: La Vecchia, Carbonetti, Di Gioia, Fedele, Fraticelli

Allenatore: Guglielmo Stendardo

Favl Cimini Viterbo: Bertollini; Lo Zito, Morariu, De Goicoechea; Nesta, Tollardo (48ºst Seck), Paruzza (39ºst Torsellini), Ciucci (25ºst Silvestroni), Ottaviani; Capuano (31ºst Kordic), Cissè

A disposizione: Morelli, Collacchi, Barduani, Pompei, De Simoni

Allenatore: Massimo Castagnari

ARBITRO: Alessandro Capponi di Latina

1º ASSISTENTE: Giovanni Iaia di Latina

2º ASSISTENTE: Luca Balzano di Aprilia

Ammonizioni: 13ºpt Morariu (VT), 40ºst Bertollini (VT)

Angoli: 5-3 per la FC Viterbo