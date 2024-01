NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Le richieste dei cittadini aquesiani ai Consiglieri di minoranza Alessandro Brenci e Valentina Sarti di inoltrare all’Amministrazione Comunale proposte per migliorare i servizi a loro disposizione non vengono mai da sole. E a poche ore dalla constatazione che sarà immediatamente necessario mettere nuovamente in funzione il parcometro in zona ospedale quella di adoperarsi per riportare in pieno confort il manto stradale nella zona adiacente la fermata principale Cotral situata frontalmente allo Stadio Comunale.

”La perturbazione che ha portato pioggia nel week-end epifanico”, sottolineano i consiglieri “ha notevolmente peggiorato le cose. Rispetto alle fotografie le buche hanno allargato la loro voragine . Situazione complicata e complessa non sono per gli aquesiani ma anche per i cittadini provenienti dai paesi limitrofi che per usufruire di servizi essenziali devono prendere l’autobus con notevoli complicazioni al momento di scendere dal mezzo di trasporto. A partire da questa settimana situazione ancora più allarmante. Con la riapertura degli Istituti scolastici aquesiani di ogni ordine e grado ai consueti utenti (in gran parte persone anziane e con precaria mobilità) si uniranno giovani anche minorenni. Il perché non si è fatto niente è ancora ennesima dimostrazione di come chi competente non è in grado di risolvere il problema. Figlio di politici locali che invece di girare il paese, osservare i problemi, parlare con la gente, si limitano a svolgere burocraticamente solo pratiche da Ufficio”