NewTuscia – PERUGIA – Dalla mente dello scrittore, autore e memer romano Giulio Armeni, noto come il creatore della seguitissima pagina Instagram di meme “Filosofia Coatta”, nasce “Fuga dall’algoritmo”, spettacolo in scena mercoledì 17 gennaio alle 21 alla sala dei Notari di Perugia nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma, Mea Concerti. Un appuntamento realizzato per l’occasione in collaborazione con il Comune di Perugia.

In scena un guanto di sfida a Zuckerberg, con un meme-show di contenuti proibiti che l’algoritmo di Meta gli ha censurato. Armato di pc, proiettore e leggio, Armeni metterà in scena una satira diretta, politicamente scorretta, ma libera. Il pubblico lo aiuterà nella sua vendetta contro il perbenismo della rete, o lo lascerà solo?

BIO – Giulio Armeni (1994) è uno scrittore, autore e memer romano. Dal 2010 gestisce il progetto satirico Filosofia Coatta, che tra Instagram e Facebook conta più di 190.000 follower. Ha pubblicato tre libri: “Manuale di filosofia coatta” (2019) e “Romeo Likes Juliet” (2020), per Momo Edizioni, e “Memeromanzo” (2023) per People Pub. È co-autore di “Apocalips Bau”, il podcast che viene dal futuro. Dal 2023 interpreta il suo primo meme-show, “Fuga dall’Algoritmo”.

Prevendite su circuito TicketItalia