NewTuscia – ROMA – “Auguro buon lavoro a Paolo Benanti, nuovo presidente della commissione sull’intelligenza artificiale e per l’informazione. La sua grande competenza ed esperienza saranno di grande aiuto per il Governo italiano, affinché si possano produrre decisioni e norme su una tematica così importante e complessa, che sarà anche al centro del prossimo G7 in Italia. Paolo Benanti, infatti, in virtù dei suoi studi su etica e nuove tecnologie, è l’unico italiano a far parte del Comitato sull’AI istituito presso le Nazioni Unite. Purtroppo, nonostante la sua incontestabile attitudine al delicato ufficio presso cui è stato nominato, Benanti in queste ore è vittima di un impressionante odio social per il fatto di essere anche un frate francescano. Ciò dovrebbe indurci a riflettere sulla discriminazione di cui sono oggetto coloro i quali oggi sono portatori del pensiero religioso cristiano. Come se questo possa essere d’intralcio al progresso dell’umanità, e non di fondamentale ausilio. Come è sempre stato”.