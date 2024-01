NewTuscia – VITERBO – Proseguono i lavori per la realizzazione dei percorsi ciclopedonali e per l’asfaltatura delle strade cittadine. Per consentire l’esecuzione degli interventi si rendono necessari alcuni provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare nelle vie interessate dai lavori. Nel dettaglio, come da apposita ordinanza (n. 5 del 4-1-2024, Ufficio speciale riqualificazione periferie), dalle ore 7 di lunedì 8 gennaio (e verosimilmente fino al 10 gennaio), su via del Pilastro, nel tratto interessato dai lavori di asfaltatura, ovvero dall’incrocio di via Faul fino all’intersezione con lo svincolo per la tangenziale ovest, sarà istituito il divieto di transito e sosta su entrambi i lati della strada. Dalle ore 7 del 10 gennaio, fino al termine dei lavori, su via del Pilastro, dall’intersezione con lo svincolo per la tangenziale ovest fino all’incrocio semaforico con viale B. Buozzi, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su entrambi i lati della strada e il senso di circolazione alternato con l’utilizzo di movieri.

“Conclusi i lavori del PNRR e delle asfaltature – sottolinea la sindaca Chiara Frontini – Viterbo avrà un nuovo volto, e la realizzazione delle piste ciclabili rappresenta uno degli elementi più visibili e che ci proiettano, finalmente, in una dimensione contemporanea. Il risanamento delle strade cittadine è un’assoluta priorità e, metro dopo metro, procediamo verso questo obiettivo. La mobilità è un elemento cruciale a Viterbo, dove purtroppo ci si è sempre badato poco. Per questo investire su mobilità pubblica, ciclovie e pedonalizzazioni significa investire sulla qualità della vita”.