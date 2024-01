Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini ha chiuso il girone d’andata vincendo per 2-1 sul Pomezia in rimonta. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta natalizia, giocherà in trasferta sul campo della Luiss che ha pareggiato 1-1 con l’Aranova. La vetta è lontana ben 8 punti ma mai gettare la spugna.

L’Aurelio dopo il successo per 4-0 sul campo del Ladispoli giocherà nel prossimo turno in casa con il Campus Eur capolista o, meglio, una delle quattro capoliste: Montespaccato, Rieti, Campus Eur e Pomezia. Si tratta di uno scontro diretto di alta classifica, dall’esito incerto, ma che potrebbe dare una svolta al torneo di entrambe le compagini.

Il Campus Eur ha chiuso il 2023 con il successo per 2-1 in casa ai danni della Romulea. Il Civitavecchia ha vinto per 2-0 in casa con il Villalba e, nella ripresa del campionato, giocherà sul campo della Citizen Academy fanalino di coda. La ripresa del Torneo vedrà anche lo scontro al vertice tra il Montespaccato ed il Rieti, entrambi capolisti: il Montespaccato è stato vittorioso sul campo della Pescatori Ostia dove si è imposto per 3-2, mentre il Rieti ha chiuso il 2023 con un bel 3-0 sull’Audace 1919.

Il Pomezia dopo la sconfitta per 2-1 Faul Cimini se la vedrà in casa con il Pescatori Ostia per cercare di riprendere la marcia in vetta alla classifica e staccare le altre concorrenti.

Il Maccarese dopo il successo per 2-1 sull’Astrea sarà di scena sul campo del Villalba, una trasferta che potrebbe presentare delle insidie e pericoli.

L’Astrea dopo aver chiuso il 2023 con la sconfitta per 2-1 sul campo della Maccarese riceverà in casa la visita dell’Aranova con il proposito di riprendere il cammino tornando alla vittoria interna.

Il Valmontone che ha chiuso con il botto per 5-1 con la Citizen Academy giocherà sul campo della Romulea.

Un girone di ritorno che si preannuncia interessante sia in coda che in testa.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA DI RITORNO

LADISPOLI-AURELIO ANTICA AURELIO 0-4

FAUL CIMINI-POMEZIA 2-1 ARANOVA-LUISS 1-1

CIVITAVECCHIA-VILLALBA 2-0

PESCATORI OSTIA-MONTESPACCATO 2-3

RIETI-AUDACE 1919 3-0

VALMONTONE-CITIZEN ACADEMY 5-1

MACCARESE-ASTREA 2-1

CAMPUS EUR-ROMULEA 2-1

CLASSIFICA

POMEZIA 36

MONTESPACCATO 36

RIETI 36

CAMPUS EUR 36

AURELIO 35

MACCARESE 32

CIVITAVECCHIA 32

VALMONTONE 31

FAUL CIMINI 28

ROMULEA 24

ASTREA 23

ARANOVA 21

LUISS 21

LADISPOLI 15

VILLALBA 14 A

UDACE 1919 13

PESCATORI OSTIA 10

CITIZEN ACADEMY 8

PROSSIMO TURNO

LUISS-FAUL CIMINI

CITIZEN ACADEMY-CIVITAVECCHIA

ASTREA-ARANOVA

AURELIO-CAMPUS EUR

MONTESPACCATO-RIETI

ROMULEA-VALMONTONE

AUDACE 1919-LADISPOLI

POMEZIA-PESCATORI OSTIA

VILLALBA-MACCARESE