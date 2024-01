NewTuscia – VITERBO – Nelle ultime settimane abbiamo sentito accostare il caso della nostra FC Viterbo a quello della US Pistoiese 1921, club al quale il Comune di Pistoia non ha concesso lo stadio e la nostra sindaca Chiara Frontini ha più volte citato questo esempio per ribadire che la procedura di affidamento tramite manifestazione d’interesse si è dovuta interrompere suo malgrado, non essendo la Favl in regola con le nuove norme (norme che dovrebbero essere entrate in vigore in questo mese con la Favl a oggi in perfetta regola con tutte le nuove norme)!

Dobbiamo ancora una volta correggere e precisare quanto dichiarato dalla sindaca. Infatti la situazione di Pistoia non è la stessa di Viterbo/Faul ma è più simile alla situazione della Viterbese gestione Romano, che aveva varie inadempienze. A Pistoia il club è moroso verso tutti, Comune compreso, ed è in atto una smobilitazione totale con dirigenti dimissionari, giocatori che hanno messo in mora la Società, Under 17 chiamata ad affrontare un campionato di Serie D (articoli di approfondimento https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/la-trattativa-e-saltata-si-sfila-pure-la-dirigenza-3556245f https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/anche-i-dirigenti-si-arrendono-ingestibile-5e75f246 ) per cui crediamo che il Comune di Pistoia abbia lavorato in difesa dei propri cittadini, in difesa dei colori sociali, così la stessa cosa l’abbiamo detta e ribadita quando la nostra amministrazione ha lavorato per non rinnovare la convenzione alla Viterbese 1908 di Arturo Romano con il NOSTRO TOTALE SOSTEGNO E RISPETTO!

La situazione della FC Viterbo è completamente diversa intanto questa società NON ha morosità verso il Comune di Viterbo, NON ha mai gestito il Rocchi, è stata l’UNICA società a partecipare alla manifestazione d’interesse lo scorso settembre per il Rocchi e la domanda è stata ritenuta inammissibile nel rispetto di una legge entrata in vigore tre mesi dopo! Questa “grave” inadempienza riguardava il mancato pagamento, di poche migliaia di euro, di una sanzione che è stata regolarizzata e pertanto a oggi, nel mese di entrata in vigore delle nuove norme, il DURF della FC Viterbo è perfettamente in regola!

Ci chiediamo da mesi perchè il Comune ha richiesto alla FC Viterbo la documentazione che solitamente si richiede per gli appalti che superano i 200.000€ e quando è il Comune che paga e non il contrario per esempio! Ci chiediamo se tutto questo eccesso di zelo è scaturito proprio per far ritirare la domanda alla Favl in quanto la procedura per la manifestazione di interesse pare fosse illegittima.

Ci chiediamo perchè questa Amministrazione non ha proceduto come tutte le precedenti amministrazioni con un affidamento diretto senza oneri per la società affidataria e come avviene in italia per tante altre strutture sportive (ultimo esempio a Siena per l’affidamento dello stadio). Ecco ci piacerebbe che la sindaca evitasse di fare esempi con altre realtà distorcendole a proprio piacimento e occorrenza e che procedesse con chiarezza e trasparenza nel rispondere ai cittadini per le gravi mancanze della sua Amministrazione e che magari iniziasse anche con il rimuovere coloro che hanno causato l’abbandono e la trascuratezza dei due impianti causando un danno erariale visibile a tutti, degrado e un danno sociale, sportivo e collettivo al calcio cittadino e ai tifosi di ogni età.

Basta MEZZE VERITÀ!

I tifosi gialloblù uniti