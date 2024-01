NewTuscia – ASSISI – “Dove eravamo rimasti” è il titolo del prossimo spettacolo in scena al teatro Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione di prosa “Scopriamo le carte” promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Sul palco martedì 9 gennaio alle 21.15 Massimo Lopez e Tullio Solenghi nello spettacolo da loro scritto con la collaborazione di Giorgio Cappozzo, accompagnati dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio (produzione International Music and Arts).

«La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo – spiegano i due artisti – “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita.Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”. Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea».

Prevendite: circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com