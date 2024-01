NewTuscia – VITERBO – Dopo aver letto le considerazioni del consigliere regionale Daniele Sabatini circa quanto ho precisato sul tema del dimensionamento scolastico, mi farò carico nella giornata di lunedì 8 gennaio di inviare allo stesso i verbali dell’Osservatorio Scolastico Provinciale in merito al dimensionamento scolastico e la conseguente deliberazione del Consiglio Provinciale sul tema che, a questo punto, credo disconosca totalmente.

Ricordo tra l’altro che questa deliberazione è stata votata anche dai colleghi Luca Giampieri e Antonio Porri, anche loro, come il consigliere Sabatini, di Fratelli d’Italia. Non mi appartiene “buttarla in caciara” quando si ragiona di temi seri, né tantomeno perdere tempo in inutili, sterili, infruttuose e becere polemiche. Per quanto riguarda invece la mia identità politica e la mia elezione a Presidente della Provincia di Viterbo, ricordo al consigliere Sabatini che ho ottenuto oltre il 67 per cento dei consensi tra gli amministratori del territorio. Così come non credo ci sia nulla da aggiungere sulla mia appartenenza politica, da sempre chiara, coerente e ben nota a tutti.

Stia tranquillo il consigliere Sabatini, perché mi sono sempre assunto l’onere di scegliere, di farlo in modo trasparente e di far seguire alle mie scelte azioni concrete in favore della Tuscia. I temi dirimenti per questo territorio vanno affrontati con unitarietà di intenti: è quanto infatti sta facendo tutto il consiglio provinciale con le proprie espressioni su scorie nucleari, gestione del servizio idrico e naturalmente anche gestione del dimensionamento scolastico.

È mio dovere istituzionale non consentire a nessuno, seppur autorevole esponente politico, di screditare questo operato fatto di scelte concretizzate in atti amministrativi. Né posso permettere che la Provincia di Viterbo e tutte le altre Province laziali vengano esposte al pubblico ludibrio.

Sul tema ho già convocato per lunedì 8 gennaio il direttivo dei Presidenti delle Province del Lazio, che nella giornata di ieri ho contattato personalmente. Anche loro, come il sottoscritto, manifestano analoghe posizioni. Ho già convocato inoltre la conferenza dei capigruppo al fine di calendarizzare un consiglio provinciale sul tema per valutare le doverose iniziative da assumere per salvaguardare le prerogative dell’intero territorio provinciale.

Alessandro Romoli

Presidente della Provincia di Viterbo e Presidente di Upi Lazio