Volley mercato, torna Antonio De Paola

Civita Castellana – L’Ecosantagata Civita Castellana si prepara alla ripresa del campionato di serie B maschile con delle novità nel roster. Antonio De Paola è pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù, che aveva già indossato nella stagione 2018/19.

De Paola, schiacciatore pontino di 35 anni, vanta una carriera di grande livello. Ha vinto la Champions League nel 2009 e la Supercoppa italiana nel 2013, inoltre si è laureato campione italiano di beach volley under 21 nel 2006 e ha conquistato per due volte la Coppa Italia di serie A2.

Oltre a quella dell’Ecosantagata, De Paola ha vestito le maglie di Trento, Genova, Cavriago, Isernia, Club Italia, Atripalda, Ortona, Vibo Valentia, Aversa, Lagonegro, Tuscania, Pordenone e Sabaudia, società dalla quale proviene.

“Torno in un ambiente dove ho vissuto e sono stato bene – dice De Paola -. Metterò a disposizione la mia esperienza per aiutare la squadra che ha già dei valori tecnici importanti. Credo che l’ambientamento sarà abbastanza rapido, conoscendo già diversi compagni di squadra, il mister, il direttore sportivo e gli altri dirigenti. L’obiettivo è provare a risalire la china della classifica. Speriamo di ritornare al più presto al Palasmargiassi, per far divertire i nostri tifosi e avere quella spinta in più che ci servirà”.

Movimenti di mercato anche in uscita. L’Ecosantagata Civita Castellana comunica di aver concluso la sua collaborazione con Umberto Sorrenti. Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso in maglia rossoblù e i migliori auguri per il suo futuro.

Ecosantagata Civita Castellana