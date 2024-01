NewTuscia – ORVIETO – “Il Gospel, la più antica espressione di spiritualità delle comunità americane finalizzata a diffondere il Vangelo attraverso la musica, ci offre l’occasione di confessare che non si può dare la pace se non si è in pace”. È nelle parole del Vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, S. E. monsignor Gualtiero Sigismondi, il senso profondo della Messa della Pace che si è celebrata nel Duomo di Orvieto nel pomeriggio del primo gennaio, giorno della Solennità della Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace.

Una celebrazione animata dai canti del Virginia State Gospel Choir, alla quale hanno preso parte oltre duemila persone, in una cattedrale gremita e composta che, nel primo giorno del nuovo anno, testimonia il legame forte e radicato della città con Umbria Jazz Winter, evento ormai giunto alla sua 30esima edizione con numeri importanti e positiva ricaduta sulla comunità.

L’Opera del Duomo di Orvieto ha altrettanto consolidato il rapporto con la Fondazione Umbria Jazz nell’auspicio che negli anni a venire la Messa della Pace possa continuare ad essere un’espressione di riflessione e integrazione spirituale per testimoniare sempre il bisogno di pace nel mondo.

Per chi avesse piacere di rivivere le emozioni dell’iniziativa, la celebrazione ed il concerto del Virginia State Gospel Choir sono pubblicati sui canali social dell’Opera del Duomo di Orvieto (Facebook e YouTube).