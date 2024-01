Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Con il “ Concerto di Capodanno” dell’ Orchestra diretta dal maestro Daniele Moroni presso la Cattedrale di Orte si conclude domenica 7 gennaio la lunga serie delle manifestazioni natalizie.

In cattedrale si potranno ammirare i Presepi partecipanti al Concorso indetto dall’Ordine Francescano Secolare di Orte per gli 800 anni dal primo Presepe ideato da San Francesco a Greccio.

I giorni del Natale e di Capodanno sono stati vissuti ad Orte nel segno della cultura, della solidarietà e dello stare insieme .

Il programma delineato dalla Pro Loco, con l’azione di coordinamento della presidente Gabriella Volpi, d’intesa con il comune di Orte e con le associazioni prevedeva varie iniziative.

I parroci don Augusto Mascagna e don Giovanni Bazenguissa hanno predisposto momenti di riflessione per tutti coloro che intendono approfondire il significato reale del Natale come festa delle famiglie e della solidarietà.

Le iniziative culturali si sono articolate con l’apertura al pubblico del Presepe della Contrada di San Sebastiano, a cui sono seguiti i presepi allestiti in tutte le chiese parrocchiali.

Il presepe artistico in taverna viene realizzato ogni anno durante le festività natalizie all’interno della Contrada San Sebastiano di Orte, che si raggiunge attraversando la Piazzetta del Belvedere da cui si gode il panorama sul Colle di San Bernardino e la chiesa della Trinità, illuminata per le festività da una suggestiva stella Cometa e da centinaia di fiammelle.

Da decenni i presepisti di contrada, realizzano una riproduzione fedele in scala di uno “spicchio” di centro storico nella “Taverna della Civetta”.

Entrare nel Presepe di Contrada, significa abbandonarsi alla magia di un mondo tanto diverso dal nostro, un mondo in cui l’uomo ritorna, con la sua semplicità, ai suoi veri valori, un mondo nel quale riscoprire la semplicità, le arti e i mestieri di un tempo. Lungo il percorso che porta alla Natività che riproduce fedelmente le strade e le piazzette di Orte Medievale prenderanno vita davanti agli occhi del visitatore il falegname, il fabbro, le lavandaie alle fontane del paese, il fornaio, l’oste, i mercanti…uno spettacolo emozionante.

Le luci soffuse e le fiaccole accese della Taverna medievale che conduce agli itinerari di Orte sotterranea, la suggestiva ambientazione medievale saranno lo scenario che farà rivivere l’atmosfera interiore e le suggestioni del Natale. .

Venerdi 5 gennaio arriva la Befana ed i Canti di Questua della Pasquarella.

Al Borgo San Lorenzo il 5 gennaio appuntamento con la Befana e la Tombola dei Bambini ed alle ore 18 prenderà il via “La Pasquarella”, tradizionale rassegna di Canti di Questua per le vie ed i borghi della città a cura dei Cantori della Pasquarella.

Nel pomeriggio del 6 gennaio la Befana visiterà i bambini all’Auditorium parrocchiale di Orte Scalo a cura del Comitato Classe 1983.

Programma festività natalizie di Orte

Sabato 2 dicembre – Località Petignano

Comitato San Lorenzo: “Seconda edizione dell’albero condiviso”

Venerdi 8 dicembre – Orte Scalo

Comitato Classe 1983: Mercatini di Natale

Sabato 9 dicembre – Orte Centro

Pro Loco e Comune: Accendiamo il Natale (mercatino, luci, giochi e tanto altro…)

Domenica 10 dicembre – Orte Centro

Cattedrale Santa Maria Assunta

“Concerto di Natale” Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana

Martedì 12 dicembre – Orte Centro

Sala Proba Falconia

Orchestra Giovanile Jazz di Roma – scuola popolare di musica di Testaccio

Sabato 16 dicembre – Orte Centro

I bambini della Scuola Primaria Don Pacifico Arcangeli dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte presentano

“PER UN MONDO DI PACE”

Domenica 17 dicembre

• “Babbo Natale in Moto e in Vespa”

dalle ore 15:00 saranno attraversati i quartieri Petignano, Orte Centro, Orte Scalo – Moto Club e Vespa Club Orte

• Concerto di Natale – Coro della Cattedrale

Cattedrale Santa Maria Assunta

Sabato 23 dicembre – Orte Centro

Canti di Natale bambini catechismo

Giovedì 28 Dicembre – Sala Riunioni del DLF

Associazione M. Marone – Apertura Mostra Fotografica “Orte, una storia tra le immagini”

Sabato 30 dicembre – Cattedrale Santa Maria Assunta

“Concerto di Fine anno” ARS OTTON’ BAND evento musicale a cura della Banda Città di Orte

Domenica 31 dicembre – Orte Centro

“Aspettiamo insieme il 2024”

Capodanno in piazza

Venerdì 5 gennaio 2024

• La Befana – Località Petignano

• La Pasquarella – partenza da Orte Centro

Sabato 6 gennaio 2024 – Orte Scalo

Comitato Classe 1983: La Befana

Domenica 7 gennaio 2024 – Orte Centro

Cattedrale Santa Maria Assunta

Concerto di Capodanno

Sinceri ringraziamenti per la collaborazione con tutte le associazioni sul territorio per la realizzazione degli eventi, in particolar modo ai componenti della Pro Loco, che è stata preziosissima per ricucire tutto il tessuto associativo e creare sinergia.

Filippo Gianfermo assessore Cultura e Turismo

Gabriella Volpi presidente Pro Loco Orte