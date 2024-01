Viterbo

Sabato. Tempo instabile nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a precipitazioni sparse di debole o moderata intensità. Ancora deboli piogge possibili in serata e nottata. Temperature comprese tra +8°C e +11°C.

Domenica. Molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con possibilità di deboli piogge intermittenti. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +9°C.

Lazio

Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi generalmente di debole o moderata intensità. Ancora fenomeni in serata e nottata specie su zone settentrionali e settori interni, neve oltre i 1600-1700 metri.

Domenica. Molte nuvole su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di piogge sparse specie su zone interne e settori meridionali, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora molte nuvole in transito ma con tempo più stabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, fenomeni più intensi sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con deboli precipitazioni sparse; più asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora ancora piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Neve fino a 700-1000 metri sulle Alpi e fino ai 1000-1300 metri in Appennino.

AL CENTRO



Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutte le regioni. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole con fenomeni diffusi. Neve oltre i 1500-1700 metri tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE