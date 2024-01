NewTuscia – Italia – Roma – Un altro fronte dopo quello russo-ucraino e quello mediorientale diventa sempre più caldo. La Corea del Nord ha sparato oggi circa 200 colpi di artiglieria nelle vicinanze delle isole sudcoreane – ma contese – di Baengnyeong e Yeonpyeong.

Ai residenti è stato detto di andare nei rifugi per precauzione. Non si segnalano vittime al momento. Le bombe – come riporta il sito di Newsweek – sono cadute , tra le 9 e le 11 di oggi , nel Mar Giallo a nord della Northern Limit Line, il confine marittimo di fatto tra la Corea del Nord e quella del Sud, hanno spiegato le autorità della difesa di Seoul.

Le tensioni sono aumentate dopo che il Paese eremita (come talvolta soprannominato il Nord, ndr), ha lanciato con successo il suo primo satellite spia a fine novembre . La retorica sempre più bellicosa del leader supremo Kim Jong Un include la recente minaccia di “annientare completamente” gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Solo pochi giorni fa le dichiarazioni al veleno del Capo di Stato di Pyongyang: “La guerra con Seul può scoppiare in qualsiasi momento, aver cercato in passato una riunificazione è stato un errore”.

Kim ha inoltre ordinato alle autorità di aumentare la produzione di lanciamissili mobili, “data la grave situazione che richiede che il paese sia più fermamente preparato per una resa dei conti militare con il nemico”, secondo quanto ha riferito KCNA.

Sono state diffuse le immagini di Kim in visita a una fabbrica che produce camion lanciamissili che danno alla Corea del Nord la capacità di spostare razzi sul suo territorio, rendendo più difficile per i suoi avversari rilevare in anticipo i lanci. Il leader nordcoreano era accompagnato dalla figlia Ju-ae, da un anno presenza costante al suo fianco e indicata dall’intelligence sudcoreana come sua possibile erede.

La reazione di Seul all’attacco odierno ovviamente c’è stata, con la Corea del Sud che ha risposto alle cannonate di Pyongyang sparando a sua volta proiettili veri con l’artiglieria contro l’isola di Yeonpyeong, al confine fra i due le due Coree.

Il Ministero della Difesa sudcoreano ha affermato che le raffiche di artiglieria nordcoreane vicino a due isole di confine sono un “atto provocatorio che minaccia la pace nella penisola coreana” e ha esortato Pyongyang a cessare immediatamente queste azioni”.

Le truppe di Seul “hanno compiuto un’esercitazione con proiettili da guerra da cannoni semoventi K9″, scrive l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Secondo il giornale sudcoreano Chosun Ilbo, le forze armate sudcoreane “ hanno risposto con la massima durezza , inviando il doppio dei proiettili” rispetto ai 200 lanciati dal Nord.

Lo scambio di artiglieria fra Corea del Nord e del Sud è il primo dallo scorso novembre , quando i due Paesi si sono ritirati da un accordo per evitare incidenti militari, che resisteva dal 2018.

Intanto sul fronte ucraino continua una sostanziale stagnazione intervallata da periodi – come quello attuale – in cui si registra un leggerissimo ma costante avanzamento russo.

Mosca è sul punto di ampliare l’arsenale missilistico per alimentare la campagna contro l’Ucraina. Le industrie hanno aumentato la produzione mentre sono state già impiegate armi ricevute dalla Nord Corea ed altre stanno per arrivare dall’Iran. È notizia odierna infatti che si stia trattando per acquistare da Teheran numerosi missili balistici a corta gittata.