NewTuscia – ROMA – In data odierna, 04 Gennaio 2024, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio il PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE per l’anno scolastico 2024/25, deliberato dalla Giunta Regionale.

Con questo provvedimento, che applica la deroga prevista dal Decreto Milleproroghe 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023, nella Regione Lazio si procederà alla riduzione di 20 autonomie scolastiche, per l’anno scolastico 2024/25.

Le scriventi OO.SS. esprimono la netta contrarietà verso la deliberazione della Giunta Regionale che si connota come atto unilaterale, non rispettoso della delibera votata all’unanimità dalla Conferenza Regionale Permanente, in data 19 dicembre 2023, che rinviava di un anno il riordino della rete scolastica e prevedeva l’avvio di tavoli tecnici da gennaio 2024 , con il coinvolgimento dei Municipi, dell’area Metropolitana, dei Comuni, delle Province e degli Istituti Scolastici, per la definizione di un piano di dimensionamento condiviso.

Si riservano, pertanto, di procedere con un’attenta analisi del piano di dimensionamento deliberato e con la conseguente valutazione degli effetti che determinerà sulle comunità scolastiche individuate.

A tal fine, promuoveranno iniziative a livello territoriale e regionale a tutela del diritto allo studio.

FLC CGIL CISL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS ANIEF

A. Tatarella M. Vitaliano V. Inzirillo A. Guida C. Cozzetto