NewTuscia – VITERBO – Tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo – per quanto recentemente accaduto durante l’attività di soccorso ai danni dell’equipaggio in servizio, in particolar modo dell’autista e del soccorritore. Simili episodi non dovrebbero mai accadere, ma purtroppo quanto verificatosi nel pomeriggio di ieri non rappresenta un caso isolato.

Il personale volontario e tutti coloro che a vario titolo prestano soccorso rappresentano una colonna portante del nostro sistema socio sanitario. E non esistono motivazioni che possano giustificare simili aggressioni. Al presidente del comitato di Viterbo CRI Marco Sbocchia e a tutti gli operatori va tutta la nostra solidarietà.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo