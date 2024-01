NewTuscia – VITERBO – Questa mattina abbiamo fatto recapitare alla sindaca Chiara Frontini una calza della Befana piena di carbone, con il seguente messaggio:

“Solo carbone per lei, sindaca, nella calza della Befana, a causa delle bugie che racconta, degli impegni a cui non ha tenuto fede e dell’incredibile ostinazione con cui sta mandando in malora l’Enrico Rocchi e il Vincenzo Rossi! Si faccia un esame di coscienza, sindaca, e cerchi di meritarsi di meglio nei prossimi mesi! Buona Befana!”

I tifosi gialloblù uniti