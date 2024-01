NewTuscia – RIETI – Si è svolta sabato 30 dicembre 2023 nell’impianto indoor del Raul Guidobaldi di Rieti, una interessante manifestazione di salto con l’asta a cui hanno preso parte numerosi atleti provenienti da tutto il Lazio.

La manifestazione di fatto ha chiuso la stagione agonistica 2023 ed ha riservato belle sorprese da parte di numerosi atleti che nell’occasione hanno realizzato i loro nuovi record personali. Tra questi anche il viterbese dell’Atletica Alto Lazio Riccardo Ticconi che migliora oltre al suo record personale anche quello Provinciale della categoria Allievi, saltando la misura di 3.90m. e collocandosi anche al 2° posto tra gli All Time della specialità. Ha partecipato alla manifestazione anche l’altra portacolori dell’Alto Lazio Erica Ciatti che dopo alcuni ottimi salti nel pre-gara, che lasciavano presagire un possibile record, in gara non ha trovato i giusti automatismi e si è dovuta fermare alla misura di 2.90m.

(G.M.)