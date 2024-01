NewTuscia – VITERBO – Convocazione di n. 2 Assemblee dei Sindaci e n. 2 Consigli Provinciali che si terranno nei prossimi giorni a Palazzo Gentili (Via Saffi 49, Viterbo), sede della Provincia di Viterbo.

Il primo appuntamento è quello dell’Assemblea dei sindaci convocata presso la Sala del Consiglio dell’Ente per il giorno 12 gennaio 2024 alle ore 11.00 in prima convocazione “Linee operative per l’attuazione della delibera Assemblea dei Sindaci n. 4 del 29/12/2023”. In caso di seduta deserta, l’Assemblea dei Sindaci si riunirà in seconda convocazione il giorno 13 gennaio 2024 alle ore 11.00.

Il secondo appuntamento è quello del Consiglio Provinciale, convocato presso la Sala del Consiglio dell’Ente il giorno 15 gennaio 2024 alle ore 10.30 in prima convocazione. In caso di seduta deserta, il Consiglio Provinciale si riunirà il giorno 16 gennaio 2024 alle ore 9.00 in seconda convocazione. Di seguito l’Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente; Approvazioni verbali seduta precedente; Adozione degli schemi di Documento unico di Programmazione e Bilancio Pluriennale 2024/2026.

Il terzo appuntamento è quello dell’Assemblea dei Sindaci, convocata presso la Sala del Consiglio dell’Ente il giorno 19 gennaio 2024 alle ore 10.30 in prima convocazione per esprimere il proprio parere sugli “schemi di Documento Unico di Programmazione e di Bilancio Pluriennale 2024-2026 con annessi allegati”. In caso di seduta deserta, l’Assemblea dei Sindaci si riunirà in seconda convocazione il giorno 20 gennaio 2024 alle ore 11.00.

Il quarto appuntamento è quello del Consiglio Provinciale, convocato presso la Sala del Consiglio dell’Ente il giorno 19 gennaio 2024 alle ore 15.00 in prima convocazione. In caso di seduta deserta, il Consiglio Provinciale si riunirà in seconda convocazione il giorno 20 gennaio 2024 alle ore 9.00. Di seguito l’Ordine del giorno:

Approvazione degli schemi di Documento unico di Programmazione e Bilancio Pluriennale 2024/2026 con annessi allegati; Approvazione proposta di piano provinciale delle attività estrattive (P.A.E.).

Buon lavoro e distinti saluti

Ufficio di Presidenza della Provincia di Viterbo