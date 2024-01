NewTuscia – VITERBO –Il comando di Polizia Locale, con apposita ordinanza (n. 197 del 27-12-2023, registro emergenza provvisorio), ha disposto alcuni provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare. Di seguito i principali:– dalle 13 fino a cessata necessità sarà interdetto il traffico veicolare in entrata da Porta Romana;

– dalle 1 2, fino a termine manifestazione, in piazza S. Sisto e via Ascenzi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione;

– dalle 13 divieto di sosta con rimozione in via Garibaldi, piazza Fontana Grande (via di scorrimento), via Cavour, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza S. Faustino (intera piazza), via Signorelli, viale B. Buozzi (fino all’incrocio con via Cristofari), via Canevari (nel tratto compreso tra viale B.Buozzi e via Caparozzi);

– dalle ore 15,30 interdizione del traffico veicolare lungo il seguente percorso: via Garibaldi, piazza Fontana Grande (via di scorrimento), via Cavour, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza S. Faustino (intera piazza), via Signorelli, viale B. Buozzi (fino all’incrocio con via Cristofari), via Canevari (nel tratto compreso tra viale B.Buozzi e via Caparozzi);

– dalle 16 fino a cessata necessità sarà interdetto il traffico veicolare in via Canevari (nel tratto compreso tra viale B. Buozzi e via Caparozzi).

Durante lo svolgimento della manifestazione, in caso di necessità, potranno essere adottate ulteriori misure riguardanti sosta e traffico veicolare.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale al link https://comune.viterbo.it/wp-content/uploads/2023/12/La-Calza-piu_-Lunga-del-Mondo_signed.pdf

