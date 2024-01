NewTuscia – VITORCHIANO – Fratelli d’Italia Viterbo è lieto di annunciare l’evento annuale “La Befana Tricolore”, un momento di gioia e solidarietà dedicato ai più piccoli che si terrà il 6 gennaio alle ore 10.00 presso il Cinetusciavillage a Vitorchiano.

La mattina della befana, i bambini avranno la possibilità di immergersi nell’incantevole mondo Disney con la proiezione dell’ultima uscita: “Wish”. L’evento, pensato per diffondere il senso di comunità e condividere momenti speciali, vuole rendere l’Epifania un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

In linea con lo spirito solidale dell’evento, nel corso della mattinata sarà allestito un banchetto per la raccolta di giocattoli, i quali saranno successivamente devoluti in beneficenza. Un gesto che concretizza l’impegno portato avanti a supporto delle comunità più bisognose.

Fratelli d’Italia Viterbo invita tutti coloro che desiderano partecipare a questa giornata speciale a prenotare gli ultimi biglietti omaggio rimasti. La prenotazione è possibile scrivendo ai canali social FDI.

Siamo certi che la Befana Tricolore sarà un’occasione unica per rafforzare i legami tra le famiglie e contribuire al benessere della nostra comunità.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti omaggio, è possibile contattare Fratelli d’Italia Viterbo sui canali social Fratelli d’Italia Viterbo su Facebook e fdiviterbo su instagram.