NewTuscia – VITERBO – Iniziamo il nuovo anno a Viterbo nello spirito dell’antispreco tanto caro a Slow Food, sia nei laboratori del gusto per i bambini che negli show cooking, presso la Sala Gatti, a cura della Camera di Commercio Rieti Viterbo in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia e il Comune di Viterbo. L’ultimo appuntamento per i bambini per “il Natale più sorprendente è arrivato in città” è previsto il 5 gennaio su due turni (dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.15 alle 18.15): un pomeriggio all’insegna del recupero dei dolci dalle feste aspettando, imparando e divertendosi, una “Befana golosa”, con il formatore Slow Food Debora Valentini. Al termine del laboratorio sarà, come al solito, servita una merenda salutare.

Perché a tavola” le Feste non Finiscono mai”, festeggiamo alla grande il 6 gennaio, che per tradizione tutte porta via, con un piatto dell’executive chef Eugenio Moschiano. Lo show cooking, dalle 17.00 alle 19.00, celebrerà, in un risotto speciale, lo sposalizio tra la montagna e la campagna, con alcune eccellenze del nostro territorio e del Mercato della Terra di Slow Food Viterbo e Tuscia. Per l’azienda olivicola sarà la volta del Frantoio Pierluigi Presciuttini. Il 7 gennaio i riflettori torneranno ad accendersi sull’antispreco, con la cuoca dell’alleanza Gesuella Tortelli, che riusando e riutilizzando gli avanzi che sempre rimangono in casa, ci guiderà alla riscoperta di un piatto povero e della tradizione, davvero completo, gustoso e salutare. Saranno presenti l’Azienda Agricola biologica “Il Molino” con il suo Presidio Slow Food dell’olio extravergine e l’Azienda San Bartolomeo.

In entrambi gli show cooking verranno abbinati vini di aziende del territorio grazie al sommelier Fisar Enrico Zamboni; saranno condotti dalla cuoca dell’alleanza Vittoria Tassoni.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti, presso la Sala Gatti a Viterbo, in via della Rimessa.

Mercoledì pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.30 e sabato e domenica 6 e 7 gennaio, per tutto il giorno, troverete presso lo Spazio Pensilina i nostri produttori del Mercato della Terra a “Tuscia in Bio”, il Mercato Bio Diverso: mercoledi pm l’evento “Enogastronomia ed enoturismo per lo sviluppo della Tuscia” con ospiti gli enti locali, che presenteranno le iniziative per promuovere i prodotti enogastronomici della nostra provincia; mercoledì e giovedi ci sarà uno spazio ludico per i bambini, a cura dell’Arci, e sabato pm a cura di @lanacardata; giovedì pm, invece, alle 17.00, l’incontro/dibattito con alcuni fotografi che hanno indagato il nostro paesaggio concluderà lo spazio dedicato al linguaggio fotografico. Ancora vistabile fino al 7 gennaio la mostra fotografica “24 Domani” del Magazzino 120.

Vi aspettiamo!!

Maggiori info su https://www.facebook.com/slowfoodviterboetuscia/?locale=it_IT