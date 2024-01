NewTuscia – NEPI – Il Luogotenente CS Armando Accettulli lascia il comando della Stazione, diretto all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montefiascone.

52enne e originario di Brindisi, laureato in giurisprudenza, porta con sé un bagaglio di esperienza nel campo della polizia giudiziaria. Il suo percorso nell’Arma dei Carabinieri inizia nel 1995, quando frequenta con successo il corso biennale presso l’allora Scuola Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Vari sono gli incarichi svolti nei reparti speciali dell’Arma, ove si è distinto in attività investigative, ricevendo due encomi.

Il Luogotenente è approdato nella Tuscia nel 2019 con l’incarico di comandante della Stazione Carabinieri di Nepi, contraddistinguendosi per sagacia e un non comune attaccamento all’Istituzione, che hanno contribuito a renderlo particolarmente apprezzato da superiori e colleghi, nonché da tutte le figure istituzionali del territorio, che in lui hanno trovato un punto di riferimento certo e solido.