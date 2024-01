NewTuscia – TARQUINIA – Il giornalista Massimiliano Mascolo ospite al Premio “Angelo Jacopucci”. Il vice direttore di Rai Sport parteciperà alla cerimonia di premiazione dell’atleta tarquiniese dell’anno, in programma giovedì 4 gennaio, alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale. Il premio, promosso dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro loco Tarquinia, rappresenta un momento sia per celebrare i successi più prestigiosi conseguiti dagli atleti e dalle associazioni sportive tarquiniesi, sia per ricordare il campione di pugilato Angelo Jacopucci. A decretare il risultato finale una giuria speciale composta da amministratori comunali, rappresentanti delle associazioni sportive e giornalisti. Saranno consegnati tre premi alla memoria e uno alla carriera. Ci saranno riconoscimenti anche per le squadre e l’allenatore dell’anno e per tanti ragazzi che si sono distinti nel panorama sportivo italiano e internazionale. Nell’albo d’oro del riconoscimento ci sono tra gli altri Cecilia Pampinella, per il paddle surf, Anastasia Anastasio, per il tiro con l’arco, Tiziano Monti, per l’handbike, Valerio Gelli, per il calcio, Stefano Gasparri e Luca Podda, per la boxe, Mirko Barreca, per il karate, Luca Mencarini, per il nuoto, e altri grandi talenti di varie discipline.