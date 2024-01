NewTuscia – VITERBO – Il Questore di Viterbo ha adottato nella giornata odierna la misura di prevenzione del D.A.SPO. “Urbano” nei confronti di un cittadino rumeno venticinquenne, residente a Viterbo.

Il giovane, noto alle forze dell’ordine per essere stato deferito in passato per vari reati e per aver ricevuto numerose sanzioni amministrativamente per ubriachezza molesta, il 24 dicembre scorso veniva segnalato in una piazza del centro cittadino in evidente stato di alterazione psicofisica ed in possesso di alcune bottiglie di vetro.

Rintracciato da personale della Polizia di Stato della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nel frattempo allertato, veniva nuovamente sanzionato e segnalato alla locale Prefettura.

Il provvedimento, emesso al termine di una puntuale istruttoria curata dal personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura per prevenire analoghi episodi pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, ha interdetto al soggetto l’accesso nell’area cittadina compresa tra Piazza del Plebiscito, via Roma e corso Italia per la durata di un anno.

L’inosservanza della misura di prevenzione è punibile penalmente, ai sensi della Legge n. 123 del 2023, con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da diecimila a ventiquattromila euro.