NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Claudio Mariani, Direttore del Dipartimento di criminologia e sociologia della devianza presso il Centro Studi Criminologi di Viterbo sarà ospite Venerdì 5 Gennaio alle ore 21.00 della Zona Pastorale di Acquapendente presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Nuovo. Il tutto nell’ambito di una serie di incontri mensili organizzati dai Sacerdoti e diaconi della Forania per rivolgersi ai giovani.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “la Sapienza” e Avvocato presso la Corte d’appello di Roma, ha conseguito il Master biennale presso l’Accademia della famiglia e scuola di psicoterapia di Roma. E’ mediatore familiare. E’ referente della Commissione diocesana per la “tutela dei minori e delle persone vulnerabili” istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana. E’ condirettore dei percorsi istituiti dalla normativa vigente per l’applicazione del Codice Rosso per le persone maltrattanti. Docente e supervisore nei progetti Fenix e Re Hope presso il Service Learning dell’Università Lumsa e il Centro Elis di Roma.

E’ stato assistente presso la cattedra di Medicina Criminologica e Psichiatria Forense dell’Università La Sapienza. Docente per Provider del Ministero della Sanità per l’erogazione dei corsi ecm. Impegnato in ambito penitenziario nella gestione dei percorsi di risocializzazione dei detenuti e nel coordinamento di equipe multidisciplinare di tutor giuristi, psicologi, criminologi. Oltre 5 anni di progettazione e conduzione formativa in convenzione con il Ministero dell’Istruzione e Ricerca. Coordinatore del Corso di Educazione al diritto e criminologia presso la C.C. di Viterbo. Tutor degli studenti di Tecnica della riabilitazione psichiatrica e del master di ll livello di Criminologia dell’Università La Sapienza. Direttore dei dipartimenti di vittimologia e studi penitenziari e membro del Comitato Scientifico del Centro Studi – formatore per enti pubblici e privati quali Inps, Sda Bocconi, Ipsoa, Irsa – Impegnato in progetti umanitari in Italia e all’estero. Al termine della prima punata del Cammino di Formazione ha cui hanno dato adesione già un numero cospicuo di adolescenti dalla Terza Media ai 18 anni animazione condotta dal Magister con degustazione cornetti finale. Due le linee info per ulteriori approfondimenti eventi: 342-0519086 oppure 366-4281099.