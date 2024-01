Visite, sorprese e l‘incontro inaspettato con tante comitive di turisti. Il giudizio sulle presenze turistiche delle Festivita‘ di Andrea Radanich ideatore di Christmas Village

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Oggi martedì 2 gennaio ti aspetti a Viterbo una giornata tranquilla, di ritorno alla vita di tutti i giorni ed invece, passeggiando per le vie del Centro Storico di Viterbo con Giulio della Rocca ti accorgi della notevole presenza di turisti anche nel dopo festivita‘, nelle giornate che dal Capodanno portano direttamente alla Befana che conclude il ciclo natalizio.

Con Giulio Della Rocca ci siamo addentrati per un giro ricognitivo negli itinerari del Christmas Village, con delle tappe significative presso le botteghe degli artisti e degli artigiani del centro storico, sino a San Pellegrino, cuore sempre pulsante del Villaggio di Babbo Natale.

Ci ha positivamente sorpreso una presenza continua di comitive di turisti, accompagnate da guide impegnatissime a divulgare la storia affascinante di Palazzo dei Priori, di Piazza del Gesù, sino all’epilogo di San Pellegrino, meta del sogno dei più piccoli, ma anche di tanti mamme, papà e nonni sognatori per un giorno.

Con Giulio Della Rocca, commentando i dati del tutto esaurito presso le attività ricettive per l‘intero periodo natalizio, non ci aspettavamo in tutta sincerità una massiccia presenza di turisti anche il 2 gennaio.

Abbiamo poi interpellato Andrea Radanich, numero uno di Fantaworld, l’ideatore e sapiente regista del Christmas Village edizione 2023 che, rispetto agli scorsi anni, si estende per tutto il centro storico di Viterbo. A partire dai due fine settimana da record che, numeri alla mano, hanno portato per le vie medievali di Viterbo non meno di 6 mila persone, Radanich ci ha riferito del grande successo riscosso anche presso le scuole, con oltre 2.500 studenti che hanno visitato in gita il villaggio natalizio.

Punti di forza di questa edizione questa edizione si sono rivelati il ritorno del mercatino e del Presepe monumentale nelle scuderie di Palazzo dei Papi.

Confermata la piena collaborazione delle istituzioni, in particolare comune e provincia, regione Lazio e Diocesi di Viterbo

Radanich ci ha congedati ringraziando tutti i soggetti istituzionali per il dialogo costante offerto in questi mesi e per il supporto continuo alle molteplici necessità che la realizzazione di un evento di questa portata inevitabilmente comporta.