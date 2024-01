NewTuscia – ROMA – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai giornalisti dell’Agenzia Dire, che hanno subito nei giorni scorsi numerosi licenziamenti e sospensioni dal lavoro senza retribuzione”, dichiara in una nota la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Da quanto si apprende, si tratta di lavoratori che stanno subendo un trattamento assolutamente ingiusto e provvedimenti folli non supportati dalle leggi, come nel caso delle sospensioni pervenute via mail la sera del 31 dicembre. Giornalisti di comprovata professionalità che stanno pagando gli errori dell’attuale proprietà e di quelle precedenti”.

“Ritengo necessario e urgente che tutte le forze politiche, a qualsiasi livello istituzionale, e il governo intervengano immediatamente per individuare soluzioni concrete a salvaguardia del futuro occupazionale di tutti i lavoratori dell’Agenzia Dire”, conclude Marietta Tidei.