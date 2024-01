NewTuscia – TERNI – Nel corso dei servizi preventivi per la sicurezza degli eventi dell’ultima notte dell’anno, disposti dal Questore Bruna Failla, sulla base delle indicazioni emerse nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e durante il tavolo tecnico tenuto in questura, nei servizi del 31 dicembre sono stati controllati 43 esercizi di libera vendita e 8 rivendite autorizzate con licenza per la vendita di armi e di esplosivi. Questi controlli capillari sul territorio provinciale, uniti alla campagna di sensibilizzazione portata avanti, come ogni anno, dalla Polizia di Stato sull’uso responsabile dei “botti” di Capodanno e anche l’attenzione dei cittadini nel maneggiare i fuochi d’artificio, anche quelli apparentemente più innocui, hanno permesso di limitare le situazioni a rischio, non registrando, almeno nel ternano, feriti gravi.

La Questura di Terni ha anche attuato servizi di ordine pubblico per il concerto di Capodanno a Piazza Ridolfi, attività che si è protratta fino alle 5 di questa mattina senza incidenti e che ha visto impiegate pattuglie della Squadra Volante e di altre articolazioni della Polizia di Stato ternana.