NewTuscia – CAPRANICA – Il Comitato per la riapertura della Civitavecchia CapranicaSutri Orte nell’intento di favorire l’ampliamento dei consensi e una maggiore spinta per la ferrovia dei Due Mari, convinti dell’importanza per il riequilibrio del territorio della Tuscia e del Centro Italia di questa ferrovia, propone la riedizione del coordinamento fra i comitati, associazioni, istituzioni, sindacati, movimenti politici, cittadini . Molte adesioni sono già pervenute altre le solleciteremo,

La Ferrovia CCFO è una grande opportunità, ancora non appieno riconosciuta, ed è la vera priorità da affrontare nella nostra Provincia, se si intende svolgere realmente la difesa dell’ambiente.

Tanto è stato il lavoro svolto dal comitato volto alla sensibilizzazione attraverso incontri, riunioni, convegni, documenti pubblici. Per la pubblicizzazione fatta di queste iniziative, non smetteremo mai di ringraziare l’informazione stampata, on line le radio e televisioni private .

I rappresentanti delle istituzioni incontrati hanno anche preso decisioni importanti che sono apparse definitive e propedeutiche alla riapertura.

Nel 2023 il comitato ha incontrato rappresentanti del Governo, quali il consigliere del Ministro dei Trasporti on Bordoni; in precedenza alle elezioni regionali e subito dopo consiglieri regionali, l’assessore regionale ai trasporti del Lazio, il Presidente della Regione Lazio; ha chiesto infine, ancora l’impegno già assicurato dei rappresentanti viterbesi alla Regione Lazio ai dirigenti di Fondazione FS, che come noto s’interessano della apertura delle ferrovie sospese o dismesse di tutta Italia.

Da tutti c’è stata attenzione alle proposte del Comitato che sono state loro avanzate condensate in documenti elaborati nell’ultimo convegno svolto in collaborazione con il comune di Ronciglione e il Collegio degli Ingegneri ferroviari CIFI.

Proposte che evidenziano l’importanza della Ferrovia per la difesa dell’ambiente e lo sviluppo del territorio.

La ferrovia CCFO infatti, può essere volano di sviluppo e creatrice dell’effetto rete nella mobilità dei cittadini e delle merci ed in particolare per il turismo.

Di questo il documento finale approvato al Convegno di Ronciglione parla, proponendo l’apertura immediata dei 7,5 km che congiungono la stazione di CapranicaSutri con Ronciglione, per poi passare al congiungimento della stazione di Capranica con le stazioni di BarbaranoRomano-Veiano, quindi il proseguimento della linea da Ronciglione a Fabrica di Roma e la realizzazione dell’anello ferroviario Circumcimina che toglierebbe dalla strada un’infinità di vetture inquinanti, rivitalizzando fra l’altro la ferrovia ex Roma Nord; infine l’apertura così come dal progetto Italferr finanziato dalla Unione Europea, Regione Lazio, Autorità portuale di Civitavecchia, Interporto Centro Italia di Orte dell’intera tratta elettrificata al servizio viaggiatori, turistico e merci.

Trasporto merci necessario su ferro, se si vuole la salvaguardia dell’ambiente e della salute, da Civitaveccchia ad Orte, quindi allaccio alla grande linea Transeuropea TEN T 1. Realizzazione del Corridoio del Mediterraneo Barcellona-Civitavecchia-Capranica-Orte-Terni-Ancona-Croazia.

Trasporto viaggiatori: ben 4 nodi ferroviari interessano la CCFO . Civitavecchia linea Fs litorantea; Capranica linea FS Roma Bracciano Capranica Viterbo; Fabrica di Roma linea ex Roma Nord , Roma piazzale Flaminio Civitacastellana Fabrica di Roma Viterbo PF; Orte linea direttissima Roma Firenze, Linea Alta Velocità, linea FS per Terni Ancona.

Trasporto turistico: unica linea nel Lazio riconosciuta e approvata dal Parlamento all’unanimità inserita nell’elenco della legge 128/2017.

Nel 2024 ricorrono i 130 anni della apertura della linea ferroviaria Roma CapranicaSutri Viterbo e della tratta CapranicaSutri Ronciglione. Come comitato ci impegniamo alla organizzazione di molteplici iniziative sperando nella riapertura al servizio turistico di questi pochi chilometri.

Auguriamo infine a tutti un 2024 sereno in cui la mobilità del trasporto pubblico sia pienamente assicurata.

Ringraziando ancora l’informazione per il supporto che ha dato alle iniziative del comitato per la riapertura della Civitavecchia CapranicaSutri Fabrica di Roma Orte o Ferrovia dei Due Mari.

Raimondo Chiricozzi